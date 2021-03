Kostenloses Angebot ab Montag in Weeze : Schnelltests in der ehemaligen Hauptschule

Weeze In der Bodelschwinghstraße sind ab Montag, 22. März, kostenlose Corona-Tests möglich. Anmelden kann man sich ab Donnerstag, man kann aber auch spontan kommen.

Jetzt gibt es auch in Weeze die Möglichkeit zu kostenlosen Corona-Schnelltests. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird das Unternehmen „Ripkens Training“ in dem Gebäude der ehemaligen Hauptschule an der Bodelschwinghstraße ein Schnelltestzentrum in Betrieb nehmen.