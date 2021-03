Im früheren „Bauernhaus“ : Sonsbeck bekommt Corona-Testzentrum

Das frühere „Bauernhaus“ in Sonsbeck wird zum Corona-Testzentrum in Sonsbeck (v.l.): Bürgermeister Heiko Schmidt, Ordnungsamtsleiter Markus Janßen, Vanessa und Stefan Ripkens Foto: Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Die Firma Ripkens bereitet gerade im früheren „Bauernhaus“ in Sonsbeck alles dafür vor, um dort pro Woche mehrere Tausend Bürger kostenlos auf das Virus testen zu können. Am nächsten Freitag soll es losgehen.

Die Firma Ripkens Training baut in Sonsbeck ein Corona-Testzentrum auf. Es soll am Freitag, 19. März, den Betrieb aufnehmen. Bis auf sonntags sollen sich dort täglich mehrere Hundert Menschen kostenlos testen lassen können. Damit werden die Kapazitäten ausreichen, um wöchentlich ein Viertel der Sonsbecker Bevölkerung zu bedienen, wie Stefan und Vanessa Ripkens am Freitag erklärten. Sollte der Andrang größer sein, können die Kapazitäten erweitert werden.

Die Gemeinde Sonsbeck vermietet der Firma die frühere Gaststätte „Bauernhaus“ für das Testzentrum. Das Gebäude liegt an der Ecke von Xantener und Weseler Straße, also zentral im Ort. Es stand mehrere Jahre leer, wurde von der Gemeinde gerade erworben und leergeräumt. Den Kauf hatte der Rat im Dezember beschlossen, wie Bürgermeister Heiko Schmidt sagte.

Info Teststellen in Xanten und Rheinberg Übersicht Der Kreis Wesel hat eine Liste mit Anbietern von Schnelltests veröffentlicht. Niedergelassene Ärzte wurden nicht extra aufgenommen. Ob auch sie einen Test anbieten, müssen Patienten vor Ort erfragen. Aber folgende Einrichtungen bieten kostenlose Corona-Schnelltests (POC-Tests) für Bürger an: Rheinberg Einhorn-Apotheke, Gelderstraße, 8; Römer-Apotheke, Hubert-Underberg-Allee 8 Xanten Hirsch-Apotheke, Markt 8; Viktor-Apotheke, Viktorstraße 15 (ab Mitte nächster Woche).

Bund und Land hatten sich darauf verständigt, dass sich jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen kann. Neben den Impfungen soll dieses Angebot dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen und gleichzeitig Lockerungen zu ermöglichen. Zunächst gab es aber kaum Stellen für kostenlose Corona-Schnelltests. Am Freitag veröffentlichte der Kreis Wesel dann eine Liste mit Adressen in der Region. Aus Rheinberg und Xanten stehen jeweils zwei Apotheken darauf, aus Alpen und Sonsbeck sind noch keine Stellen angegeben. „Die kreisweite Schnelltest-Struktur befindet sich weiterhin im Aufbau“, erklärte der Kreis Wesel. Gespräche mit privaten Anbietern liefen. Weitere Teststellen würden hinzukommen. Ripkens dürfte in der nächsten Woche auf der Liste stehen. Außerdem würden zahlreiche niedergelassene Ärzte die Tests anbieten, erklärte der Kreis.

Ripkens hat Erfahrung mit den Antigen-Schnelltests, die Firma hat schon am Flughafen in Weeze ein Testzentrum aufgebaut und betrieben. Das frühere „Bauernhaus“ in Sonsbeck richtet sie gerade ein. Es wird eine Anmeldung, einen Warteraum und zwei Testkabinen geben. Am Eingang ist eine Rampe, also auch Menschen mit Rollator oder einem Rollstuhl gelangen hinein.

Wer sich testen lassen möchte, soll vorher auf Ripkens’ Internetseite einen Termin vereinbaren. Wenn jemand dafür nicht die Möglichkeiten habe, werde ihm vor Ort geholfen, erklärte Stefan Ripkens. Das Testergebnis wird nachher per E-Mail zugeschickt, es kann auch vor Ort abgewartet werden. Bei einem positiven Test soll ein genauerer PCR-Test erfolgen. Auch er wird vor Ort angeboten. Positive Tests werden dem Gesundheitsamt gemeldet.