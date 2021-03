Corona-Kontrollen in Xanten : Bußgelder nach illegaler Party

Corona-Kontrollen in Xanten

Xanten 2020 leitete die Stadt Xanten 157 Verfahren ein, weil gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Oft waren die Kontaktbeschränkungen missachtet worden. Einmal löste das Ordnungsamt eine illegale Party auf.

Die Stadt Xanten hat im Jahr 2020 insgesamt 157 Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln eingeleitet. In den meisten Fällen habe sie es bei einer Verwarnung belassen, manchmal zusammen mit einem Verwarnungsgeld, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz . Aber 64 Mal sei ein Bußgeld von mindestens 50 Euro verhängt worden, in einem Fall auch ein vierstelliger Betrag.

In den meisten Bußgeld-Verfahren im Jahr 2020 in Xanten sei es um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gegangen, sagte Görtz weiter. Einmal habe das Ordnungsamt auch eine Feier in einer Gastronomie beenden müssen, die überhaupt nicht habe stattfinden dürfen. Außerdem sei ein Bußgeld gegen einen Gastronomen verhängt worden, nachdem er trotz mehrfacher Hinweise und Verwarnungen die Regeln nicht eingehalten habe. Die meisten Fälle seien eindeutig gewesen, „weil der Sachverhalt klar war“. Nur wenige Verfahren seien nach einem Widerspruch der Beschuldigten vor Gericht gelandet.