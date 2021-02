Nach dem Erfolg des Spuck-Tests : Jetzt auch PCR-Test auf Corona am Airport Weeze

Weeze Das Angebot für Corona-Tests am Airport Weeze wird ausgebaut. Nach dem Spucktest ist jetzt auch ein PCR-Test möglich. Die Nachfrage ist groß.

Der Spucktest am Airport Weeze wird bestens angenommen. Wie berichtet, bietet die Firma Ripkens Training seit Anfang des Jahres im Terminal einen Antigen-Corona-Schnelltest an, bei dem man nur in einen Becher spucken muss. „Es gab aber immer wieder auch die Anfrage, ob wir nicht auch die klassischen PCR-Tests anbieten können“, berichtet Holger Terhorst. Auf diese Anfrage hat der Airport jetzt reagiert. Ab sofort wird die Testmethode ebenfalls von der Firma Ripkens am Flughafen angeboten. Die Kunden haben damit die Wahl zwischen Spuck- und PCR-Test.