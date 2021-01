Keine neuen Infektionen in der Verwaltung : Corona-Inzidenz in Weeze ist weiter gefallen

Die vorsorgliche Schließung des Rathauses in Weeze wird am Montag aufgehoben. Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Weeze Im Rathaus hat es keine neuen Infektionen gegeben. Daher soll das Verwaltungsgebäude am Montag auch wieder geöffnet werden, kündigt der Bürgermeister an.

In Weeze ist auch die Inzidenz über das Wochenende weiter gesunken. Also die Zahl, die angibt, wie viele Personen sich in den vergangenen sieben Tagen in Relation zu 100.000 Einwohnern infiziert haben. Nachdem der Wert wegen der Infektionen Mitte der vergangenen Woche bei über 330 gelegen hatte, ist er jetzt wieder auf 172 gesunken. Das zeigt auch, wie schnell die Werte in Kommunen mit kleinen Einwohnerzahlen schwanken können.