Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt Kevelaer hat Eigenbedarf : SOS Kinderdorf verlässt Virginia-Satir-Schule und sucht neue Bleibe

Noch hat das SOS-Kinderdorf Räume in der Virginia-Satir-Schule angemietet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer In der früheren Förderschule gibt es momentan berufliche Angebote des SOS-Kinderdorfs. In Corona-Zeiten ist das eine besondere Herausforderung. Gleichzeitig sucht man neue Räume, weil die Stadt das Gebäude selbst nutzen will.