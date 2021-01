Corona in Mönchengladbach (Sonntag, 31. Januar) : 89 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Mönchengladbach Obwohl sich Dutzende Mönchengladbacher neu mit dem Coronavirus angesteckt haben, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht. Freie Intensivbetten sind derzeit nicht mehr so knapp.

Trotz 89 Neuinfektionen seit Freitag ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in der Stadt – so weit dem Gesundheitsamt bekannt – bis Sonntag minimal um zwei Personen auf nunmehr 766 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezifferte die Stadtverwaltung am Sonntagmorgen mit 79,7. Am Freitag war sie noch mit 82 angegeben worden.