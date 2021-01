Großeinsatz der Feuerwehr in Weeze : Unbewohntes Haus steht in Flammen

Unbewohntes Haus steht in Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr in Weeze

Weeze Mehrere Stunden lang musste die Feuerwehr in Weeze den Brand in einem Einfamilienhaus löschen. Der Feuerschein war kilometerweit zu sehen.

Der Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Weeze gesorgt. In der Nacht von Freitag auf Samstag war die Feuerwehr Weeze um kurz vor zwei Uhr nachts zur Straße „An der Horst“ gerufen worden. Gleich mehrere Anrufer hatten die Leitstelle verständigt, nachdem sie aus dem Gebäude starke Rauchentwicklung und Feuerschein bemerkt hatten. Das Feuer war in der Dunkelheit kilometerweit zu sehen.