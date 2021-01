Dehoga klassifiziert Hotel in Kevelaer : Auszeichnung für „Klostergarten“

Kevelaer Die Dehoga bewertete das Hotel mit der Klassifizierung 3-Sterne-superior. Im Lockdown standen Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten an.

Das Hotel Klostergarten in Kevelaer bleibt weiterhin eine der Top-Adressen am Niederrhein, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Erneut zeichnet der Verband das Hotel mit der Klassifizierung 3-Sterne-superior aus. Damit liegt das Hotel Klostergarten in zahlreichen Qualitätskriterien deutlich über dem normalen 3-Sterne-Standard. Für die Zertifizierung waren über 200 Kriterien in den Bereichen Raumangebot, Ausstattung, Service, Freizeit, Angebotsgestaltung und Tagungsbereich überprüft worden. „250 Punkte waren für die Kategorisierung erforderlich, am Ende standen aber traumhafte 451 Punkte auf unserem Konto“, freut sich Hotelleiterin Nicole Grüttner, die auch in den für die Hotelbranche schwierigen Zeiten voller Tatendrang ist. „Die Zwangspause haben wir bestmöglich genutzt. Und zwar für umfassende Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten.“ Hotelzimmer, Tagungsräume, Foyer und Restaurant erstrahlen nun in mediterranen Farben und sorgen für eine warme Atmosphäre.