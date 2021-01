Kostenpflichtiger Inhalt: Geschäftsführer sieht positives Signal : Flughafen Weeze darf auf Corona-Hilfen von Bund und Land hoffen

Aktuell fliegen kaum Fluggäste vom Airport Weeze. Der hofft auf finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Foto: Latzel

Weeze Die Flughäfen sollen in Corona-Zeiten Geld von Bund und Land bekommen. Es geht um die Betriebskosten, die von März bis Juni angefallen sind. So ist die Lage am Airport in Weeze.