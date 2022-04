Nach den Osterferien : Keine Coronatests mehr in den  Kindertagesstätten 

Langenfeld Nach Ostern ist Schluss mit den regelmäßigen Coronatests in den Langenfelder Kitas. Damit wird ein Beschluss des Landes NRW umgesetzt.

Die Corona-Schnelltestungen in den Kindertagesstätten beendet das Land nach Ostern. In der kommenden Woche finden die Tests noch statt, teilt die Verwaltung mit. Zum Schutz der Kleinsten stellte die Stadt Langenfeld zusätzlich zwei weitere Tests pro Woche zur Verfügung, so dass sich Kinder in der Vergangenheit täglich testen konnten. Im Gegensatz zum Land hält die Stadt Langenfeld ihr Test-Angebot noch etwas länger aufrecht: „Die beiden Tests, die die Stadt anbietet, stehen den Einrichtungen noch bis Ende April zur Verfügung“, sagt Sonja Wienecke, Leiterin des Fachbereich Jugend, Schule und Sport.