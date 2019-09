Modenschau der Xantener Händler auf dem Markt : Der Herbst wird erdig und tierisch

Xanten Xantens Modehändler präsentierten bei einer Modenschau auf dem Markt die frisch eingetroffenen Kollektionen für den Herbst und Winter.

Sie hatten es sich alle gemütlich gemacht und warteten gespannt in der warmen Mittagssonne. Die Plätze für die Modenschau auf dem Xantener Marktplatz waren am Sonntagmittag wieder restlos gefüllt, knapp 500 Menschen wollten sehen, was die Xantener Modeläden für den kommenden Herbst und Winter so im Angebot haben.