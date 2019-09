kfd Sonsbeck feierte Herbstfest statt Jubiläum : 123 Jahre Sonsbecker Frauenpower

Sonsbeck Eigentlich wollte die kfd ihren 150. Geburtstag feiern. Doch ein Zahlendreher verhinderte das. Also plante man kurzfristig um und feierte stattdessen ein Herbstfest.

Ein Zahlendreher, der natürlich trotzdem kein Grund ist, eine geplante Geburtstagsfeier abzusagen. Am Wochenende haben die Frauen also einfach ihren 123. Geburtstag gefeiert. Dabei wurden eine neue Flagge gehisst und knapp 50 Jubilarinnen geehrt.

Wer in den Saal kommt, dem fällt schnell auf: Kaum Männer sind im Saal. Im Hintergrund klimpert Wilfried Schönherr am Keyboard. Ein paar Männer sitzen zwischen den vielen Frauen. Aber wichtig war am Samstagnachmittag sowieso vor allem eines: die Frauen. Und von denen sollten 49 geehrt werden, weil sie 40 Jahre oder länger bei der kfd sind und immer wieder kommen zu Frauen-Messen, Spielnachmittagen, der Kevelaer-Wallfahrt oder zu Cocktailabenden. Und eine wurde für ein ganz besonderes Jubiläum geehrt: Bernhardine Nobis hat im August erst ihren 96. Geburtstag gefeiert und konnte beim Herbstfest am Wochenende dann ihr 70-jähriges Jubiläum genießen.