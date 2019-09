Noch in diesem Jahr soll es in Xanten losgehen : DBX nimmt sich Wirtschaftswege vor

Noch in diesem Jahr soll es in Xanten losgehen

Xanten Bei der Instandhaltung steht noch in diesem Jahr der Fürstenberg auf dem Plan.

Der Dienstleistungsbetrieb Xanten hat nun doch Mittel und Wege gefunden, um die vom Rat beschlossenen 150.000 Euro in die Instandhaltung der ländlichen Wirtschaftswege zu investieren. Noch in diesem Jahr will er sich den Fürstenberg zwischen Kleinkaliber-Schießstand und Amphitheater Birten vornehmen. Auch in den nächsten Jahren sollen, sofern in den Haushalten der gleiche Betrag bereitgestellt wird, weitere Wege repariert werden.