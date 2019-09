Modenschau der Firma Heistrüvers : Hafen Xanten wird zum Laufsteg für Oktoberfest-Trends

Xanten Der Trachtenmoden-Ausstatter „Jagd und Mode Heistrüvers“ präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Freizeitzentrum Xanten eine Modenschau.

Unter dem Motto „Die Pracht der Tracht” findet am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr eine Oktoberfest-Modenschau am Hafen Xanten an der Xantener Südsee statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr präsentiert der Wachtendonker Trachtenmoden-Ausstatter „Jagd und Mode Heistrüvers“ in Zusammenarbeit mit dem Freizeitzentrum Xanten (FZX) nun zum zweiten Mal die aktuellen Oktoberfest-Trends für Mann und Frau auf der Heinz-Trauten-Promenade.