Kunsthandwerker präsentieren sich beim Brunnenmarkt : Stöbern und staunen in Sonsbeck

Sonsbeck Mehr als 40 Händler und Hobbyhandwerker präsentieren am Sonntag, 12. Juni, auf der Hoch-, Herren- und Wallstraße ihre meist selbstgefertigten Waren. Auch Sonsbecks Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte.

Wenn zahlreiche Stände mit Schönem und Nützlichem die Straßen säumen, sich in liebevoll dekorierten Schaufenstern Bands und Tausende Besucher spiegeln und lachende Kinder im Karussell ihre Runden drehen, dann steht in Sonsbeck der beliebte Brunnenmarkt an. Zwei Jahre lang musste das Event der örtlichen Werbegemeinschaft coronabedingt ausfallen. Am Sonntag, 12. Juni, ist endlich wieder stöbern und staunen in Sonsbeck angesagt.