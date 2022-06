Auf 11 bis 18 Uhr : Xantener Krankenhaus weitet die Besuchszeiten aus

Xanten Das St.-Josef-Hospital in Xanten passt die Zutrittsregeln an, ohne den Infektionsschutz zu senken. Der Besuch eines Patienten ist nun auch vormittags möglich.

Das Sankt-Josef-Hospital Xanten reagiert auf den Rückgang der Corona-Infektionszahlen und weitet die Besuchszeiten aus. Wie das Krankenhaus am Mittwoch mitteilte, können die Patientinnen und Patienten ab Montag, 13. Juni, wieder zwischen 11 und 18 Uhr von jeweils einer Person bis zu eine Stunde lang besucht werden. In begründeten Einzelfällen kann diese Regelung auch angepasst werden. Das Tragen einer FFP2-Maske und das Vorlegen eines negativen Corona-Tests bleiben aber Pflicht. Außerdem gilt: Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden zurückliegen, ein PCR-Test maximal 48 Stunden. Bisher waren die Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr. Mit den neuen Regeln werde auf die aktuelle Lage reagiert, ohne den Infektionsschutz einzuschränken, erklärte das Krankenhaus. In den vergangenen Wochen sind bundesweit die Corona-Schutzregeln gelockert worden. In Einrichtungen wie Krankenhäusern schreibt NRW aber zum Schutz vor einer Infektion weiter einen Mundschutz und eine Testpflicht vor.