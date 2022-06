Kitas und Schulen in Krefeld melden neue Covid-19-Fälle : Experten fordern kostenlose Coronatests bis in den Winter

Nach Auskunft des städtischen Gesundheitsamts sind in Krefeld aktuell 617 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Henning Kaiser

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 154,7 an. Sieben Bürger liegen mit Corona in den Kliniken.