„Geboostert ins neue Jahr“ : Krankenhaus bietet wieder Impfung gegen Corona an

Xanten Mitarbeiter des Xantener Krankenhauses impfen am Samstag wieder gegen Corona. Die Aktion läuft unter dem Titel: „Geboostert ins neue Jahr“. Aber auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich.

Wer eine Corona-Schutzimpfung bekommen möchte, kann am Samstag, 8. Januar, zum Krankenhaus in Xanten fahren: Mitarbeiter des St.-Josef-Hospitals impfen von 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Menschen ab zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden wieder Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna angeboten. Dabei richtet sich das Krankenhaus an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach wird die Auffrischungsimpfung allen empfohlen, bei denen der zweite Impftermin länger als drei Monate zurückliegt.