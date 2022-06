Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und gut 300 Infizierte mehr

Kreis Mettmann Einmal in der Woche veröffentlicht das Kreisgesundheitsamt die Zahlen über die Corona-Lage im Kreisgebiet. Seit Beginn der Pandemie gab es 153.102 Fälle.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 2.815 Infizierte erfasst, 304 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 259 (-13), in Haan 212 (+17), in Heiligenhaus 116 (+17), in Hilden 370 (+65), in Langenfeld 418 (+53), in Mettmann 364 (+73), in Monheim 207 (+11), in Ratingen 430 (+75), in Velbert 348 (+12) und in Wülfrath 91 (-6).