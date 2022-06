Junggesellenschützenverein Alpen : Der König mit dem entschlossenen Blick

Alpens neuer König Joel Willerding mit seiner Freundin Stefanie Kremers, die er zur Königin wählte, nach dem Siegtreffer in der Schlucht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Joel Willerding ist neuer König der Alpener Junggesellenschützen. Mit dem 172. Schuss holte er in der Schlucht am Schmuhlsberg das letzte Stück Holz von der Stange. Der 31-Jährige konnte sein Glück kaum fassen.

Die Schlucht am Schmuhlsberg hat schon allerhand gesehen. Hier gab es Männer, die sich nichts ahnend das Schießen bei einem Bier anschauen wollten und als Regenten nach Hause kamen. „Könige werden in der Schlucht gemacht“, heißt das in der Gemeinde. Es gab einen Spargelkönig und es gab einen, der sich erst das Schützensilber umhängen ließ und dann seiner Liebsten einen Heiratsantrag machte. Manchmal gab es welche, deren Väter, Onkel und Opas auch schon aus voller Kehle gejubelt und die Arme hochgerissen haben, wenn sie den letzten Span des Holzvogels endlich aus dem Blechkasten geschossen haben. Und mit Günter Peschges gibt es jetzt einen Ex-König des Alpener Junggesellenschützenvereins von 1680, der genau 1092 Tage im Amt war. So lange wie niemand mehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Corona sei Dank. Peschges sagt, dass er jeden einzelnen dieser 1092 Tage genossen habe: „Das war eine tolle Zeit.“

Bei allem Respekt vor dem königlichen Glanz der zurückliegenden drei Jahre und schönen Erinnerungen: Am Dienstagabend fällt das Rampenlicht auf einen anderen, auf den neuen Alpener Schützenkönig. Der heißt Joel Willerding und kann sein Glück kaum fassen. Es sieht nach Stunden des Schießens, Zielens und Bangens schon ein wenig danach aus, als könne das noch ein langer Abend werden in der Schlucht. Und als müsse der ewige Schießmeister Ralph Lenzen die Armbrust noch unendlich oft mit einem Druck von 200 bar aufspannen und den nächsten Pfeil für den nächsten Schützen in den Rohrlauf schieben.

Ralph Lenzen und Rolf Bockstegers legen Joel Willerding das Schützensilber an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Die Armbrust musste geschweißt werden Kaputt Nach nur wenigen Schüssen fiel beim Königsschießen die Armbrust aus. Sie musste daraufhin geschweißt werden. Dadurch verzögerte sich das Schießen um etwa eine Stunde. Unterstützung Das Alpener Schützenfest wurde finanziell gefördert mit Mitteln aus dem Programm „Neustart Miteinander“ des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Verheiratete Das sind die Ergebnisse des Preisschießens der verheirateten Schützen: 1. Rolf Bockstegers, 2. Ludger Funke, 3. Friedhelm „Fifi“ Anhuf, 4. Hans-Paul Janssen, 5. Lars Frenck, 6. Rudolf Thiesies, 7. Uwe Beckers und 8. Björn Kreuzfeld. Junggesellen Die Ergebnisse des Preisschießen der unverheirateten Schützen aus Alpen lauten wie folgt:

1. Nils Markwitz, 2. Kevin Kremer,

3. Philipp Hilgert und 4. Frederik Paul.

Aber dann ist es 19.44 Uhr und oben an der Schraube baumelt noch ein ovales Stück helles Holz, kaum größer als ein Spiegelei. Als Joel Willerding vom Tisch der Aspiranten zur Armbrust marschiert, um den 172. Schuss im 43. Durchlauf bei diesem denkwürdigen Königsschießen abzugeben, hat er diesen ganz besonderen Blick. Er wirkt so fokussiert und entschlossen, dass alte Schützenprofis es schon ahnen: Das kann was werden.

Und es wird was. Der 31-Jährige legt an, drückt ab und der Pfeil zerfetzt das Holz, als gäbe es kein Morgen mehr. Paff! Vorbei mit Vogel, vorbei mit Zittern, Hoffen und Taktieren. Nur noch schreien, jubeln, die Hände vors Gesicht halten, ungläubig gucken, die Tränen der Freude und Rührung spüren und es zulassen, dass sich die ganze Anspannung im Bruchteil einer Sekunde löst. Das sind die Momente, auf die die Alpener bei ihrem Schützenfest warten und die sie lieben.

Dann durchschneidet auch schon ohrenbetäubender Jubel die Idylle in der Schlucht am Schmuhlsberg. Und die anderen drei Aspiranten – alle haben sie gut geschossen – fallen Joel Wilerding als erste um den Hals. Kay Schultz (30), Uwe „Dixi“ Beckers (60), und Florian Lenzen (31), der seit zehn Jahren Präsident der Junggesellenschützen ist und nach seinem Vater Ralph der zweite Kaiser in der Club-Geschichte hätte werden können und sicher auch wollen. Er war schon mal König und wer zum zweiten Mal König wird in Alpen, der darf sich Kaiser nennen.

Lang und länger wird die Schlange, alle wollen sie Joel Willerding gratulieren, ihn umarmen, die Freude mit ihm teilen. Auch Vater Jürgen Willerding freut sich. Er gehörte zwölf Mal zum Kreis der Aspiranten, ist aber nie König gewesen. Günter Peschges nimmt das Schützensilber von seinen Schultern, Ralph Lenzen legt es zusammen mit dem Geschäftsführer des Traditionsvereins, Rolf Bockstegers, dem Nachfolger um. Im Hintergrund grölt eine Gruppe junger Männer „Willerding, Schützenkönig!“ Freunde, die sich mit ihrem Kumpel freuen.

Und wie beschreibt der neue Regent selbst seine Gefühlslage so kurz nach dem Siegtreffer? „Unbeschreiblich, einfach nur geil“, ruft Willerding mit heiserer Stimme. Inzwischen ist auch Stefanie Kremers eingetroffen, Willerdings Freundin aus Birten. Er wählt die langjährige Mitarbeiterin im Sportteil des „Boten für Stadt und Land“ zu seiner Königin. Auch sie kann das alles noch nicht richtig fassen.

Bald zieht die ganze Meute aus der Schlucht zum Festzelt der Schützen, das erstmals auf der Wiese hinter dem Netto-Markt an der Burgstraße steht. Da wird dann gefeiert. So, wie schon an den Tagen zuvor. Am Samstag fand dort der Schützenball statt, am Sonntag eine Jugenddisco. Alles sei sehr schön und harmonisch gewesen, erzählt Rolf Bockstegers. „Aber auch nervenaufreibend“, fasst er zusammen. „Die Band, die wir gebucht hatten, musste kurzfristig absagen. Corona. Im allerletzten Moment fand sich aber Ersatz, alles gut.“ Besonders freue ihn, dass bei der Jugenddisco mit rund 1000 Gästen alles reibungslos gelaufen sei. Bockstegers: „Keine Zwischenfälle, alles entspannt, das ist toll.“

Man spüre förmlich, wie sich die Menschen danach sehnten, wieder ausgelassen feiern zu können. Nicht nur im Zelt, auch in der Schlucht. Alles voll, Hunderte Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder. Tolles Wetter. Und die Niederrhein-Musikanten spielen zünftige Blasmusik dazu. Aber der Neustart nach Corona habe auch seine Tücken. Einen Tambourcorps zu finden, sei vor Corona nie ein Problem gewesen, so Rolf Bockstegers. „Jetzt ja. Es ist alles anders geworden irgendwie.“

Am Dienstag trifft sich der harte Kern der Schützen zunächst in der Burgschänke zum Frühstück, später werden die Ehrengäste am Rathaus abgeholt und mit ihnen geht es dann zur Schlucht, wo Präsident, Bürgermeister, Ortsvorsteherin, die Pfarrer, Repräsentanten von Sparkasse und Volksbank und Parteienvertreter nicht nur das Wort an die Besucher richten, sondern auch Ehrenschüsse abgeben. Später findet das Preisschießen statt (siehe Info). Und dann wird am Samstag, 11. Juni, noch der Galaball im Zelt gefeiert. Wird auch der zum Erfolg, können sich die Junggesellenschützen auf die Schulter klopfen.

Ex-König Günter Peschges gönnt sich seinen ganz eigenen Abschluss. Noch in der Schlucht genehmigt er sich einen Schluck 25 Jahre alten Whisky – den Rest aus einer Flasche, die er sich 2019 zum Beginn seiner Königszeit gekauft hat. Er prostete vermutlich auf schöne 1092 Tage, auf den Alpener Schützenverein und sicher auch auf den neuen König Joel Willerding an.

(up)