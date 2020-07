Kommentar zur Fox-Bürgermeisterkandidatin : Der Coup ist gelungen

Stella Werner ist Bürgermeisterkandidatin der Fox. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Meinung Eine zweite Frau in der männerdominierten Riege der Bürgermeisterkandidaten ist mehr als ein Signal in Zeiten, in denen selbst die CDU eine Frauenquote von 50 Prozent festschreiben will.

Überraschung gelungen. Die politische Personalie, wen die Fox ins Bürgermeisterrennen schickt, war wohl die spannendste nach der Entscheidung in der CDU, die letztlich den Bruch zementiert hatte und in der Folge zur Geburtsstunde der Füchse wurde. Mit der Nominierung der erst 26-jährigen Stella Werner ist den politerfahrenen Fox-Akteuren zweifellos ein Coup gelungen. Eine zweite Frau in der männerdominierten Riege der KandidatInnen ist mehr als ein Signal in Zeiten, in denen selbst die CDU eine Frauenquote von 50 Prozent festschreiben will. Und jugendliches Profil steht der Politik gut zu Gesicht, auch wenn Jugend allein kein Ausweis von Qualität ist. Fest steht jedenfalls, dass der Bürgermeisterwahlkampf in der Domstadt um einen reizvollen, ganz unverbrauchten Impuls reicher geworden ist. Das schärft das Interesse und kann nur gut sein.



Bernfried Paus