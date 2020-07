Salzbergbau in Xanten : Xantens Politik sieht K+S in Zugzwang

Xantens Politik sieht K+S in Zugzwang

Salzbergbau in Xanten

Das weiße Gold vom Niederrhein: K+S will erkunden, wie’s unter Birten aussieht, um den Salzabbau hier langfristig zu sichern. Foto: Fischer Armin/Fischer, Armin (afi)

Xanten Das Bergbauunternehmen informierte Xantens Fraktionsspitzen über die Pläne, Salzlagerstätten unter Birten zu erkunden. Kritik gab’s unter anderem an der mangelnden Bürgerbeteiligung durch K+S.

Wie berichtet, will der Bergbau-Konzern nordwestlich von Birten den Abbau von Steinsalz prüfen. Deshalb hat das Unternehmen bei der Bergbehörde beantragt, Erkundungstunnel in 1000 Metern Tiefe voranzutreiben. Sollten die Untersuchungen genehmigt werden, sei mit Sprengungen zu rechnen, wodurch es laut K+S „im südlichen Randbereich von Xanten zu leichten Vibrationen“ kommen könne. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei dem Unternehmen zufolge nicht notwendig. Xanten ist von der Bergbehörde Ende Juni aufgefordert worden, bis zum 24. Juli eine Stellungnahme abzugeben.

„Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt und eine viel zu kurze Frist“, kritisierte Görtz. „Nicht nur, weil der Termin in die Sommerferien, sondern auch in die Wahlkampfphase fällt.“ Darüber seien sich die politischen Vertreter des Treffen einig, ergänzte er. Die Verwaltung habe deshalb eine Fristverlängerung beantragt. „Dann hätte K+S auch mehr Zeit, seine Hausaufgaben zu machen und die Bürger über das Vorhaben ordentlich zu informieren“, so Görtz.