Fußball : Daniel Beine startet die DB Soccer Camps

Xanten Der Ex-Spieler des SV Sonsbeck und aktuelle Coach des Bezirksligisten Viktoria Goch hat sich einige Partner gesucht, um Kinder und Jugendliche trainieren zu können. Die Camps finden 2021 bei unterschiedlichen Klubs statt.

Die Planungen laufen auf Hochtouren. Nur noch die letzten Details müssen abgestimmt werden. Im kommenden Jahr geht Daniel Beine, aktuell Trainer des ambitionierten Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch, mit den sogenannten DB Soccer Camps an den Start. Der Coach, der mit seinen 32 Jahren schon einige Trainerstationen im Lebenslauf stehen hat, freut sich auf die neue Aufgabe.

Als Jugendtrainer war er schon beim SV Sonsbeck, SSV Lüttingen, Rot-Weiss Essen und KFC Uerdingen aktiv. Im Senioren-Bereich coachte er die SV Hönnepel-Niedermörmter. Seit Dezember 2019 betreut er Viktoria Goch in der Bezirksliga. Beine, dem die Arbeit mit den Jugendlichen aber weiterhin großen Spaß macht, ist neben seiner Tätigkeit in Goch auch noch als Scout für das Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen tätig.

Fußball : Daniel Beine – ein Meister an der Konsole

Starten soll die Fußballschule im nächsten Jahr mit einem Ostercamp vom 29. bis 31. März auf der Anlage des SV Menzelen. Darauf folgen zwei Sommercamps. Vom 2. bis 4. Juli wird die Fußballschule bei Viktoria Winnekendonk stattfinden. Der Gastgeber vom 13. bis 15. August steht noch nicht fest, wird aber in Kürze bekannt gegeben. Mit dem Herbstcamp vom 22. bis 24. Oktober bei Viktoria Goch geht es in die finale Runde. „Das sind tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind familiäre Klubs, die viel Herzblut in das Vereinsleben investieren“, sagt Daniel Beine.