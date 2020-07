Handball : Jürgen Mölleken übernimmt das Frauen-Team der HSG Alpen/Rheinberg

Alpen/Rheinberg Der 64-Jährige will mit dem Team in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen. Der neue Coach ist angetan von seiner Mannschaft, stellt sich aber die Frage, ob die Saison überhaupt wie geplant stattfinden wird.

„Wir hoffen, mit ihm eine gute Lösung gefunden zu haben. In der aktuellen Situation war es gar nicht so einfach, einen neuen Trainer zu finden“, sagt Möllekens Vorgänger Sebastian Elbers, gleichzeitig auch Jugendwart bei der HSG. Sowohl Elbers als auch Mölleken sehen die derzeitige Lage zwiespältig. „Es gibt sehr viele Unwägbarkeiten. In Rheinberg ist die Halle beispielsweise in den Sommerferien geöffnet, in Alpen nicht. In den Ferien haben wir auch ein Handball-Camp für den Nachwuchs geplant. Aber ob das wirklich stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Und ob der Saisonstart auch tatsächlich, wie geplant, am 30. August über die Bühne geht, muss man auch erst abwarten“, sagt Elbers, für den es auch vorstellbar ist, dass es in der kommenden Spielzeit keine Hin- und Rückrunde, sondern „nur eine Runde“ geben wird.