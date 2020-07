Fußball : Frauen des SV Budberg spielen am 9. August um das Halbfinale

Rheinberg Der Regionalligist muss noch sein Viertelfinale im Niederrheinpokal beim klassentieferen Niederrheinligisten SV Hemmerden austragen. Die Partie war am 11. März aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Die neue Fußball-Saison soll frühestens am ersten September-Wochenende beginnen. Es gibt aber noch einige Partien aus der vergangenen Spielzeit nachzuholen – unter anderem im Niederrheinpokal der Frauen. Der Regionalligist SV Budberg muss sein Viertelfinal-Spiel gegen den Niederrheinligisten SV Hemmerden noch austragen. Am 11. März war die Begegnung wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden – wenige Tage vor der Corona-Pause.

Die Budbergerinnen kämpfen am Sonntag, 9. August, beim SV Hemmerden um den Einzug ins Halbfinale. Damit wird es das erste Pflichtspiel im Gebiet des FVN seit der Corona-Zwangspause sein. Gemeinsam mit den beteiligten Vereinen konnte die Kommission auch den weiteren Zeitplan abstimmen. Der Sieger der letzten Viertelfinal-Partie trifft am Sonntag, 16. August, im Halbfinale auf den Niederrheinligisten SpVgg Steele 03/09. Der SV Budberg müsste als klassenhöherer Klub dann in Essen antreten. Am gleichen Tag findet das zweite Halbfinale statt. Der Titelverteidiger 1. FC Mönchengladbach (Niederrheinliga) empfängt den Zweitliga-Aufsteiger Borussia Bocholt.