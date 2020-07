Reform der CDU : Tradition oder Revolution? CDU ringt um mehr Platz für Frauen und Homosexuelle in ihren Reihen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Struktur- und Satzungskommission der Partei berät über eine 50-Prozent-Frauenquote und eine bessere Verankerung von Schwulen und Lesben. Das Für und Wider verläuft quer durch die Partei, Jung gegen Alt, Reformer gegen Bewahrer. Das Ergebnis ist richtungsweisend für den Parteitag im Dezember. Es wird eine Zäsur oder für viele eine Enttäuschung.

Von Kristina Dunz

Der Stoff von Struktur- und Satzungskommissionen ist in aller Regel staubtrocken, oft geht es um Begriffe, Ziffern, Absätze. Aber die Beschlussvorlage für die Sitzung der 41 Mitglieder zählenden CDU-Kommission unter Leitung von Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag ist gemessen an den Verhältnissen bei den Christdemokraten eine Revolution. Da ist von einer verbindlichen Frauenquote von 50 Prozent für alle Gremien und Listen ab 2023 die Rede – für eine immer noch von Männern dominierte Partei, in der der Anteil der Frauen gerade bei gut 26 Prozent und das Durchschnittsalter bei 60 Jahren liegt. Und Homosexuelle sollen in der Satzung anerkannt werden. Der Christdemokraten, die in der Frage der Ehe für alle 2017 noch gespalten waren. Bis Mittwoch will die Satzungskommission ein Ergebnis vorlegen. Das wird dann richtungsweisend für den Bundesparteitag im Dezember sein, der die Neuerungen beschließt. Die große Frage ist: Bleibt die CDU traditionell oder passt sie sich der „Wirklichkeit der Gesellschaft“ an, wie es in der Beschlussvorlage formuliert wird.

Bisher gilt in der CDU ein freiwilliges Quorum von 30 Prozent für Frauen, das oft nicht eingehalten wird. Und auch gar nicht einzuhalten sei, etwa in Kreisverbänden, die zu 85 Prozent aus Männern bestünden, heißt es in der Partei. Zwar stellt die CDU mit Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin und mit Ursula von der Leyen die erste EU-Kommissionspräsidentin und mit Merkels Nachfolgerin als Parteichefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch schon die zweite Frau an der CDU-Spitze. „Selbstkritisch stellen wir dennoch fest, dass wir im Hinblick auf den Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft wie auch in Ämtern, Funktionen und Mandaten die gesellschaftliche Wirklichkeit noch nicht abbilden“, heißt es in dem Entwurf, der unserer Redaktion vorliegt. „Wir wollen daher deutlich mehr Frauen für die CDU gewinnen und wir wollen, dass mehr Frauen innerhalb der CDU wie auch in den Parlamenten, Landratsämtern und Rathäusern Verantwortung tragen. Wir werden deshalb große Schritte gehen, um den Anteil von Frauen in unserer Mitgliedschaft und unter unseren Amts- und Mandatsträgern zu erhöhen. Nur so gleichen wir unsere Mitgliederstruktur der gesellschaftlichen Wirklichkeit an. Der Vorschlag zur Änderung des Statuts: „Frauen sollen an Parteiämtern in der CDU und an öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein.“

Und das soll so gehen: Das bislang etablierte Quorum von einem Drittel bei Gruppenwahlen zu Parteiämtern ab der Kreisebene wird zum 1. Januar 2021 zu einer verbindlichen Ein-Drittel-Quote weiterentwickelt. Ein Jahr später gilt eine verbindliche Mindestvorgabe von 40 Prozent, ab 1. Januar 2023 von 50 Prozent. Wird diese nicht erfüllt, ist der Wahlgang ungültig, es muss einen weiteren Wahlgang geben. Wird auch dann die Quote nicht erreicht, bleiben die Wahlen der Frauen und Männer gültig, die die erforderliche Mehrheit schon erhalten haben. Aber: Für Männer gilt das nur für Ämter, die zur Erfüllung der Frauenquote nicht erforderlich sind. Für die offen gebliebenen Posten gibt es einen weiteren Wahlgang. Werden auch dann nicht genügend Frauen gewählt, um Quote zu erreichen, bleiben die dafür erforderlichen Parteiämter unbesetzt.

„Unser Ziel ist es, bis 2025 eine paritätische Besetzung der Vorstände unserer Partei zu erreichen.“ Der Anteil von Amts- und Mandatsträgerinnen solle bis zur Parität gesteigert werden. Künftig sollen bei der Aufstellung der Listen für die Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag und der Landtage unter den ersten zehn aufeinander folgenden Listenplätzen mindestens fünf Frauen vorgeschlagen werden. Bei den nachfolgenden Plätzen soll das vorschlagsberechtigte Gremium auf drei aufeinander folgenden Listenplätzen jeweils mindestens eine Frau vorschlagen.

Das alles ist dem Vernehmen nach einigen Mitgliedern der Struktur- und Satzungskommission viel zu radikal. In der Jungen Union, in der sich der Vorsitzende Tilman Kuban seit Monaten ohne Quote um eine Steigerung des Frauenanteils in Gremien bemüht, sind es vielfach Frauen, die gegen eine verbindliche Mindestzahl sind. Sie empfinden das als Schwächung ihres Geschlechts. Kuban hat es schwer, einerseits genügend Frauen zu finden und andererseits ehrgeizige Männer davon zu überzeugen, dass jetzt mal Frauen dran sind. Viele empfinden das nun als eine Benachteiligung der Männer.

Kramp-Karrenbauer war vor vielen Jahren auch gegen die Frauenquote. Auch von der Leyen und Merkel sind lange nicht als Verfechterinnen der Quote aufgefallen – bis sie gemerkt haben, dass es viele Frauen trotz aller Kompetenz schwerer als Männer haben – und damit auch das Nachsehen bei guten Posten oder Listenplätzen.

Zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Parteiarbeit soll die CDU der Beschlussvorlage zufolge strikt mit dem Zeitbudget der Mitglieder umgehen: Gremiensitzungen sollen klar mit Anfang und Ende terminiert sein, nach Überschreitung der Schlusszeit soll es keine Beschlüsse mehr geben dürfen.

Die CDU soll aber noch einen großen Schritt machen: Die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) soll als Organisation der Partei in die Satzung aufgenommen werden. „Wir wollen, dass die LSU als Organisation fester Bestandteil unserer Partei ist und an der politischen Willensbildung der CDU mitwirkt. Wir sind davon überzeugt, dass das ein wichtiger Schritt zu noch mehr gelebter Volkspartei ist", heißt es in dem Entwurf. Dabei geht es um den Status als „Sonderorganisation" mit Rechten zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung der CDU und eigenem Antragsrecht auf dem Bundesparteitag. Bisher ist der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) eine Sonderorganisation der CDU. Der Vorschlag für die Satzung lautet: „Die Partei hat folgende Sonderorganisationen: 1. Ring-Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), 2. die Lesben und Schwulen in der Union (LSU)."

Und zur großen Freude des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU (EAK) soll er künftig in den Status der Vereinigungen erhoben werden, die höchste Kategorie der Untergruppierungen in der CDU. Vereinigungen sind etwa die JU und die Frauen Union mit ihren jeweils über 100.000 Mitgliedern, die Vereinigungen der Senioren, Arbeitnehmer, Kommunalpolitiker, Senioren, von Mittelstand und Ost-, Mitteldeutschland und der Vertriebenen.

Der Parteitag der CDU im Dezember wird also nicht nur einen neuen Vorsitzenden wählen, der auch Anwärter auf die Kanzlerkandidatur ist, sondern auch die Partei reformieren. Kurz vor dem Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021, bei der die Grünen nach jetzigem Stand der Dinge Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung haben. Schwarz-Grün hielte aber vermutlich nur mit einer modernen Union.

