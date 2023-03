Sportschützen nach 30 Jahren mit neuem Vorsitzenden Neue Leitung am Klein-Kaliber-Stand

Fast 30 Jahre lang hat Norbert Nobis die Geschicke bei den Klein-Kaliber-Sportschützen (KKS) in Sonsbeck geführt. Nun legte der langjährige Vorsitzende die Leitung in jüngere Hände. Als Nachfolger wurde Clemens Tenhagen gewählt. Als Ehrenvorsitzender will Nobis ihm jedoch weiter „mit Rat und Tat“ zur Seite stehen. „Das Amt verlangt einem ja schon einiges ab“, erklärt er. „Ich bin aber überzeugt, dass die KK-Sportschützen mit Clemens Tenhagen einen sehr geeigneten Vorsitzenden gefunden haben. Ich kann das Amt mit gutem Gefühl übergeben.“