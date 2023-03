Schiedsleute in Xanten Wie sich Streit ohne Gericht lösen lässt

Wenn sich jemand an sie gewandt habe, hätten sie am Anfang eines Schiedsverfahrens in der Regel zu hören bekommen, dass die eine Streitpartei mit der anderen nicht mehr reden könne, berichtete Pulheim. Dann gehe es zunächst darum, eine Gesprächsbereitschaft wieder zu erreichen. Dafür seien eventuell einzelne Gespräche mit beiden Seiten notwendig, bevor ein Gespräch zwischen beiden möglich werde, ergänzte Kemkes. „Wir versuchen, und das ist der Kern des Amtes, Kommunikation herzustellen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen.“ Die Bezeichnung Schiedsperson erwecke vielleicht einen falschen Eindruck. „Man denkt an einen Schiedsrichter, der gleich die Karte zieht.“ Das passiere aber nicht. In einem Schiedsverfahren werde nicht gerichtet oder geurteilt. „Wir verurteilen niemanden.“