Wie die CDU Sonsbeck nach der Wahlschlappe weitermachen will „Blockadepolitik ist nicht unser Anspruch“

Der Stachel der Niederlage sitzt auch vier Wochen nach der Bürgermeisterwahl in Sonsbeck noch tief im Fleisch der CDU. „Das Ergebnis war für uns eine absolute Enttäuschung“, sagt der stellvertretende Fraktionschef Markus Krebber. „Wir sind schon mit dem Gefühl in die Wahl gegangen, dass es eine knappe Sache werden könnte. Aber mit so einer Klatsche hat niemand gerechnet.“ Satte 66,85 Prozent der Wähler entschieden sich für Nadine Bogedain als Bürgermeisterin, die von SPD, FDP, Grünen und BIS unterstützt worden war. Nur 33,15 Prozent der Stimmen entfielen auf Matthias Broeckmann von der CDU, die bislang immer den Bürgermeister in der Gemeinde stellte. So historisch das Ergebnis ist, so gründlich scheinen die Christdemokraten nun die Aufarbeitung vornehmen zu wollen. Nach bereits geführten Fraktions- und Parteigesprächen ist Ende Januar eine Klausurtagung geplant, bei der es darum gehen soll, wie sich die CDU in Zukunft aufstellen will. Noch sei man bei der Analyse, noch gebe es keine abschließende Lehre aus der Wahl. Zwei Dinge betont der Vorstand aber schon: Die CDU stehe weiter voll hinter Matthias Broeckmann, und eine Blockadepolitik gegen Nadine Bogedain werde es nicht geben.