Konzept soll beschlossen werden Parken in Xanten – Politik und Verwaltung einigen sich auf Kompromiss

Die Politik hat sich auf ein Konzept für die öffentlichen Parkplätze in Xanten geeinigt. In einem Gespräch mit Vertretern der Verwaltung und der Fraktionen sind Kompromisse für die bisher umstrittenen Punkte gefunden worden. Das Ergebnis trug Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstagabend im Hauptausschuss vor. Das Gremium stimmte einstimmig dafür und empfahl dem Stadtrat, dieses Konzept in seiner Sitzung am Donnerstag zu beschließen. Umgesetzt werden könnte es dann im Sommer, weil vorher noch Vorbereitungen notwendig seien, sagte Görtz.