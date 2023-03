Verkehrsberuhigung in Xanten Kübel sollen wieder aufgestellt werden

Die Stadt Xanten überprüft noch einmal die Standorte von drei Pflanzkübeln, die sie Ende vergangener Woche zur Verkehrsberuhigung auf der Rheinstraße aufgestellt und am Dienstag wieder entfernt hatte. Busunternehmen hatten darauf hingewiesen, dass sie mit ihren großen Fahrzeugen nicht mehr durchkommen, wenn sie sich an diesen drei Stellen entgegenkommen. Vertreter der Verwaltung machten in einem Pressegespräch am Mittwoch aber auch deutlich, dass die Pflanzkübel grundsätzlich wieder auf der Rheinstraße aufgestellt werden sollen, aber vielleicht nicht alle drei oder vielleicht an etwas anderen Stellen. Das soll die Prüfung ergeben.