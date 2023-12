Jahresrückblick und Ausblick Wechsel im Kevelaerer Museumsverein steht an

Hohl war 2015 zum Nachfolger des verstorbenen Vorsitzenden Reinhard Thoenissen gewählt worden. „Der Vorstand ist weiterhin arbeitsfähig und eigenverantwortlich bei der Suche eines Nachfolgers“, so Hohl. Als herausragendes Ereignis bezeichnete der Vorsitzende in seinem Tätigkeitsbericht die Sammlung von Dr. Georg und Eva Ratermann mit der Ausstellungseröffnung im Januar dieses Jahres. Der zweite Teil der Ausstellung sei für 2025 avisiert. Weitere Aktivitäten waren unter anderem Ankäufe von Dr. Peter Lingens, die Ostereiersuche im Museum sowie die Beteiligung an der „Erinnerungskneipe“.