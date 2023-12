Historisches aus Meerbusch Rheinlandtaler für Robert Rameil

Schon in seiner Kindheit, die Rameil weitgehend auf dem Benderhof am Necklenbroich verlebte, war die Büdericher Geschichte sein Steckenpferd. Später legte der Pennäler seine Aufnahmeprüfung am Düsseldorfer Comenius-Gymnasium bei dem legendären Geschichtsforscher Hans Mosler ab und arbeitete später als einer der ersten IT-ler in der freien Wirtschaft. Zunächst zog der Büdericher Jung und Vater dreier Kinder nach Neuss, später nach Korschenbroich, aber der Kontakt zu Freunden und Verwandten riss nicht ab.