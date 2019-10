Enni Night of the Bands : Rockshow im Leoparden-Outfit

Xanten Die jugoslawische Band spielte 1974 schon vor 30.000 Zuschauern in Sarajevo. Inzwischen kann sie auf mehr als 1500 Live-Auftritte zurückblicken.

XANTEN (RP) Ljubisa Racic wird von Fans für sein Leoparden-Outfit ebenso gefeiert wie für seine mitreißenden Shows. Und beides dürfte garantiert sein, wenn der charismatische Rockmusiker wieder zusammen mit seiner Band „Formula 4“ bei der zehnten Xantener „Enni Night of the Bands“ am Samstag, 16. November, auftritt. Die jugoslawische Band ist ab 21.30 Uhr im Karthaus X² zu Gast. Im Gepäck hat sie eine ganze Bandbreite an Rockhits aus den 70er- und 80er-Jahren. In ihrer über 35-jährigen Bandgeschichte blickt „Formula 4“ bereits auf mehr als 1500 Liveauftritte zurück. Sie ist die erste jugoslawische Band, die vor 30.000 Zuschauern 1974 im Stadion von Sarajevo spielte. In Xanten will sie nicht nur die Perlen der Rockmusik präsentieren, sondern auch eine außergewöhnliche Show mit virtuosen Gitarren-Soli, ausgefallenen Interpretationen und schweißtreibenden Sessions liefern. Foto: Enni