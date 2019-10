Alte Volksschule : Baudenkmal-Chaos in Wardt

Wardt In den politischen Gremien ist der Antrag, die alte Volksschule unter Denkmalschutz zu stellen, vom Tisch. Dennoch könnte die Denkmalbehörde darüber entscheiden.

Gleichwohl ist er aber nicht vom Tisch. Denn ein Mitarbeiter bei der Stadt hatte den Antrag direkt an die Denkmalbehörde in Pulheim weitergeleitet, bevor darüber überhaupt abgestimmt worden war. „Das musste er tun“, sprang ein Ausschussmitglied aus den Reihen der SPD für den Beamten in die Bresche, „und das hätte Herrn Scholten auch klar sein müssen“. Johannes Wienemann (SPD) machte seinem Ärger Luft: „Der Antrag ist eigentlich unverschämt gegenüber der Erbin. Denn jetzt liegt er bei der Oberen Denkmalbehörde, und wenn die jetzt kommt und guckt und entscheidet, dass das Haus in der Tat denkmalwürdig ist, dann kauft das doch keiner mehr.“ „Das ist alles nicht ideal gelaufen“, räumte Scholten ein. Bürgermeister Görtz will versuchen, den Antrag bei der Denkmalbehörde zurückzuziehen.