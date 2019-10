Kostenpflichtiger Inhalt: Dorfladen in Vynen : Aus Opa Heinrich wird Oma Gabi

Marcel und Vanessa Zachow übernehmen den Betrieb im Dorfladen in Vynen. Auch ihre Kinder freuen sich auf die Eröffnung am Samstag, 26. Oktober. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Vanessa und Marcel Zachow waren bislang Kunden im Dorfladen an der Vynener Hauptstraße. Als die bisherige Inhaberin aufgeben musste, übernahmen die beiden das Geschäft kurzerhand. Der neue Name soll an Vanessa Zachows Mutter erinnern.