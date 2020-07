Kommunalwahl in Xanten : VdK-Podium mit Xantens Bürgermeister-Kandidaten

(bp) Bislang wollen sechs Kandidaten den Bürgermeister-Sessel in Xanten erklimmen. Fünf von ihnen haben bereit ihre Teilnahme für das Podium der VdK zugesagt.

Der VdK-Ortsverband Xanten lädt ein zur Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr im historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg statt – dreieinhalb Wochen vor der Wahl am 13. September.

Inzwischen stehen auch die Regularien für die Teilnahme fest, so der VdK. Geplant werde derzeit mit 100 Personen, die ins Schützenhaus eingelassen werden. Zwingend sei die vorherige Registrierung beim VdK als Veranstalter. „Interessierte Mitglieder und Freunde des Verbands“ erhielten nummerierte Eintrittskarten. Die Plätze würden in der Reihenfolge der Anmeldungen zugewiesen und könnten nicht frei gewählt werden. Daher müsse jede Besucherin und jeder Besucher die im Vorfeld erworbene Eintrittskarte am Abend dabei haben. Ohne Registrierung oder Eintrittskarte kein Zutritt, so der VdK.