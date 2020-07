Lokalpolitik : Kandidaten stellten sich vor

Kalkar Landratskandidatin Silke Gorißen, Bürgermeister(Kandidat) Rainer Weber aus Uedem und Sven Wolff, Bürgermeisterkandidat der CDU in Kalkar waren zu Gast bei der Senioren Union Kalkar Uedem.

(RP) Der Vorstand der Senioren Union Kalkar-Uedem hatte zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Landratskandidatin Silke Gorißen, Bürgermeister(kandidat) Rainer Weber aus Uedem und Sven Wolff, Bürgermeisterkandidat der CDU in Kalkar, standen zum Gespräch bereit. Unter Einhaltung der Coranaregeln traf man sich im Bürgerhaus Uedem; es wurde Bilanz und Ausblick gehalten für kommende Ziele.

Hochmotiviert stellten sich die drei Kandidaten vor. Weber betonte, noch lange nicht „fertig“ zu sein und weiterhin in Uedem gestalten zu wollen. Silke Gorißen möchte als Landrätin eine gute Zusammenarbeit mit allen Kommunen erreichen, Sven Wolff schaut auch in Kalkars Stadtteile und möchte die öffentliche Sicherheit stärken. Den Antrag der Bürgerinitiative „Oybaum“ für die Anerkennung als Stadtteil werde er unterstützen. Alle Kandidaten sind der Ansicht, die Digitalisierung müsse schneller vorangehen. Die Haushaltserstellung werde in den kommenden Jahren spannend und zugleich schwierig werden. Steuererhöhungen seien jedoch der letzte Schritt. Zuvor müsse alles auf den Prüfstand. Das Ziel von Silke Gorißen sei es, die Kreisumlage wie bisher auf einem niedrigen Stand zu halten, um die kommunalen Haushalte zu entlasten.