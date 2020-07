Umwelterziehung in Xanten : Stadt packt Blumensamen in Schultüten für die i-Dötzchen

Stadt packt Blumensamen in Schultüten für die i-Dötzchen

Umwelterziehung in Xanten

Schüler säen Wildblumen aus und beobachten dann, was da im grünen Klassenzimmer am Schulhof aus dem Boden kommt. Foto: Stadt Xanten

Xanten Klimaschutz ist kinderleicht. An der Viktor-­Grundschule in Xanten säen Schüler nach den großen Ferien Sommerblumen aus.

Neben Rechnen, Schreiben oder Lesen lernen Schüler an der Viktor-Schule in Xanten viele andere Dinge, die wichtig sind im Leben. Großen Wert legen die Pädagogen auf „handlungsorientierten Sachunterricht“. Experimente und Versuche machen den Kindern besonders viel Freude und bleiben im Gedächtnis gut haften. Um Lernen mit Aufgaben für den Klima- und Umweltschutz zu unterstützen, haben nun Bürgermeister Thomas Görtz und die Klimaschutzmangerin Lisa Heider Sommerblumensamen an die ersten Schuljahre überreicht.