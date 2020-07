Insgesamt 2500 Euro Preisgeld : Xanten sucht Umweltschutzprojekte

Xanten Die Stadt Xanten und das Unternehmen Innogy Westenergie vergeben den Klimaschutzpreis 2020: Bewerbungen und Nominierungen sind bis zum 30. September möglich. Für umweltfreundliche Projekte gibt es insgesamt 2500 Euro.

An dem Wettbewerb können Schulen und Kindertagesstätten, Bürger, Vereine, Unternehmen, oder Institutionen, die in Xanten ein Projekt zum Umwelt- und Klimaschutz durchgeführt haben, teilnehmen. Berücksichtigt werden auch Ideen, die sich noch in der Umsetzung befinden. Voraussetzung ist, dass das Projekt der Allgemeinheit zugutekommt und anderen zugänglich ist.

Die Bewerbung sollte bis zum 30. September an die Klimaschutzmanagerin der Stadt Xanten, Lisa Heider, entweder per E-Mail an lisa.heider@xanten.de oder per Post an die Stadt Xanten, Kennwort: Klimaschutzpreis 2020, Karthaus 2, 46509 Xanten eingereicht werden.