Reaktion auf zwei Unfälle : CDU drängt auf Schranke für Bahnübergang in Birten

Xanten Die Christdemokraten des Xantener Ortsteils fordern von der Stadt und der Bahn eine Erklärung dafür, warum in der Sache noch nichts passiert ist.

Die CDU im Xantener Ortsteil Birten drängt auf eine Lösung für den unbeschrankten Bahnübergang an der Römerstraße. „Wir fürchten, dass die Schutzengel aufgebraucht sind, und wünschen uns im Sinne aller Beteiligten eine schnelle Lösung“, schreiben die Christdemokraten in einem offenen Brief an die Xantener Stadtverwaltung und den Vorstand der Deutschen Bahn. Der Anlass sind zwei Unfälle an dem Bahnübergang innerhalb von wenigen Wochen. Im November waren dort zwei Autos mit Zügen zusammengestoßen. Zwar wurde niemand verletzt. Aber bei einem Unfall im Mai 2017 an dieser Stelle war ein Mann gestorben.