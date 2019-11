Polizei Xanten sucht Zeugen : Frau stiehlt Rentner das Portemonnaie

Xanten In Xanten hat ein Mann eine Frau in seine Wohnung gelassen. Sie stahl sein Portemonnaie und rannte weg. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Einem Mann ist in Xanten das Portemonnaie aus seiner Wohnung an der Straße Mühlenberg gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 88-Jährige am Dienstag gegen 16.15 Uhr eine unbekannte Frau hereingelassen. Sie habe sich in der Wohnung umgesehen und das Portemonnaie genommen. Der Mann habe versucht, sie festzuhalten, aber sie habe ihn weggestoßen und sei in Richtung der Wallanlagen geflohen. Der 88-Jährige habe die Verfolgung aufgenommen und auf der Straße um Hilfe gerufen. Die Frau sei in die Park­anlagen hinter dem Südwall und dann nach rechts in Richtung Viktorstraße gelaufen, bis sie dort außer Sichtweite geriet. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02801 71420. Das Alter der Frau wird auf 20 Jahre geschätzt, sie hat braune Haare, die zum Dutt gebunden waren. Sie trug eine beige Jacke, hatte eine Handtasche dabei und sprach mit einem leichten, unbekannten Akzent.