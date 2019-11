Landessiegerin bei Pflege-Wettbewerb : Beckmann trägt sich ins Goldene Buch ein

Xanten Besondere Ehre für Amelie Beckmann: Die Xantenerin hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Bei einem Wettbewerb war sie der beliebteste Pflege-Azubi in NRW geworden.

Nach ihrem Erfolg bei einem bundesweiten Pflege-Wettbewerb hat sich Amelie Beckmann in Xantens Goldenes Buch eingetragen. „In diesem Buch haben schon viele berühmte und bekannte Menschen unterschrieben, aber nicht viele so liebe und tolle Menschen wie Sie“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz laut einer Mitteilung des Krankenhauses. Michael Derksen, Geschäftsführer des Sankt-Josef-Hospitals, nannte Beckmann eine „Botschafterin für den Pflegeberuf“. Es würden Menschen benötigt, die den Pflegeberuf ergreifen. „Da ist es unglaublich wichtig, dass es Menschen wie Sie als Vorbild gibt.“ Beckmann hatte beim Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ in NRW den ersten Platz in der Azubi-Kategorie belegt. Bundesweit landete sie auf dem zweiten Rang. Sie macht am Krankenhaus eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin.