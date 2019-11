Gastbeitrag von Michael van de Locht : Eine Liebeserklärung an die Dorfmusik

Eine der drei Bands am Samstag im Saal Wienemann in Vynen war die Ika Hussmann Band. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Sie verbringen das halbe Leben in Proberäumen und schagen sich die Nächte um die Ohren, obwohl sie wahrscheinlich nie vor einem großen Publikum auftreten werden. Warum Hobbymusiker trotzdem nicht aufhören, erklärt Michael van de Locht in einem Gastbeitrag.

(RP) Die Premiere liegt schon ein paar Jahre zurück. 2015 gab es zum ersten Mal einen Konzertabend unter dem Titel „Rockheroes“, 2017 zum zweiten und am vergangenen Samstag zum dritten Mal. Drei Bands traten auf, sie hatten den Abend selbst organisiert — damit lokale Musiker mehr Auftrittsmöglichkeiten bekommen, wie Veranstalter Michael van de Locht von der Band LazLo erklärt. In einem Gastbeitrag für unsere Zeitung erklärt er seine Motivation und warum der Abend „Rockheroes“ heißt.

„Mit Rockheroes meinten wir ursprünglich nicht uns als Musiker, sondern eher das, wofür wir stehen wollen, authentische Rock- und Bluesmusik, handgearbeitet und ohne Schnörkel. Aber vielleicht meint Rockheroes doch die Dorfmusiker in der Gegend? Leute, die das halbe Leben in Proberäumen zubringen, die auch in späteren Jahren, wo man fast schon an die Rente denkt, immer noch gerne abrocken.