Taxi stößt in Xanten mit Regionalzug zusammen : „Schutzengel hat volle Arbeit geleistet“

Xanten-Birten An einem unbeschrankten Bahnübergang in Xanten ist ein Taxi von einem Regionalzug der Nordwestbahn erfasst worden. Es wurde niemand verletzt – die Feuerwehr sprach von Glück im Unglück.

Am unbeschrankten Bahnübergang in Xanten-Birten ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Taxi von einem Zug erfasst worden. Wie Polizei und Feuerwehr am Morgen mitteilten, wurde dabei niemand verletzt. „Der Schutzengel der Taxiinsassen hat volle Arbeit geleistet“, berichtete eine Sprecherin der Feuerwehr. Das Auto wurde schwer, der Zug leicht beschädigt.