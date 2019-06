Archäologischer Park Xanten : Römisches Handwerkerfest wird zum Familien-Erlebnis

Xanten Handwerker zeigen am Wochenende im Archäologischen Park Xanten, wie die Römer vor 2000 Jahren gearbeitet haben. Dabei können die Besucher selbst zum Werkzeug greifen.

Am Wochenende können Kinder und Erwachsene im Archäologischen Park Xanten (APX) erleben, wie römische Handwerker vor gut 2000 Jahren gearbeitet haben. Zwei Tage lang werden Eisenschmiede, Bronzegießer, Steinmetze, Weber, Schneider, Schuhmacher, Fischer, Töpfer, Schreiber und viele mehr ihr Können demonstrieren. Die Besucher sind dazu eingeladen, selbst zum Werkzeug zu greifen. „Die Mitmachaktionen machen das Römische Handwerkerfest zum Erlebnis für die ganze Familie“, kündigt der APX an. Die Fachleute freuten sich über neugierigen Besuch und tatkräftige Unterstützung. „Da weiß man, was man getan hat, und kann sich über einzigartige Souvenirs freuen.“ Alle Aktionen zwischen Herberge und Amphitheater sind kostenlos. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen auch für den APX keinen Eintritt. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 13 Euro, die Zweitageskarte 19 Euro. Die Parkplätze am Archäologischen Park können gebührenfrei genutzt werden.