Reitsport : Zwei Tage Pferdesport in Sonsbeck

Sonsbeck Der RV Graf Haeseler lädt am 6. und 7. Juli zu seinem diesjährigen Sommerturnier ein.

(pm) In knapp einer Woche kommen Freunde des Pferdesports in Sonsbeck wieder auf ihre Kosten. Denn von Samstag, 6., bis Sonntag, 7. Juli veranstaltet der RV Graf Haeseler Sonsbeck sein diesjähriges Sommerturnier.

Am Samstagmorgen startet das Prüfungsangebot um 8.30 Uhr mit Jungpferdeprüfungen der Klassen A und L auf dem Springplatz sowie auf dem Dressurplatz. Als sportliche Highlights lassen sich das Punktespringen der Klasse M* am Samstag (17 Uhr) sowie am Sonntag die Dressurprüfung der Klasse M* (ab 15 Uhr) und die Springprüfung der Klasse M* (16.30 Uhr) bezeichnen. Die beiden Vereinsmitglieder und Lokalmatadorinnen Elena Hinckers-Höfer (M-Springen) sowie Britta Janssen-Kamps (M-Dressur) werden in den jeweiligen Höchstprüfungen zu sehen sein.