Jugendfußball : E2-Jugend des TuS Borth holt Turniersieg auf eigenem Platz

Rheinberg Schon in der Gruppenphase gelingen nicht für möglich gehaltene Siege. Im Finale fällt der Siegtreffer kurz vor Schluss.

(RP) Am vergangenen Wochenende bestritt die E2-Jugend des TuS Borth auf heimischen Platz ein stark besetztes Fußballturnier – und konnte sich völlig überraschend den Turniersieg sichern.

Bereits in der Vorrunde hatte das 2009er-Team hochkarätige Gegner zugelost bekommen. Gegen den SV Budberg begannen die Borther sehr stark und gingen schnell mit 3:0 in Führung. Danach wurde viel durchgewechselt, um Kräfte zu sparen. Am Ende reichte es zu einem ungefährdeten 5:3-Sieg.