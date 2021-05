Serie Parkcheck (9) : Wo jetzt die Rhododendren blühen

700 verschiedene Baumarten und zahlreiche Rhododendronbüsche können in der Parkanlage bewundert werden. Foto: Julia Brabeck

Angermund Die Besucher des weitläufigen Schlosspark Heltorf in Angermund erwartet eine Blütenpracht. Aber auch sonst ist für Pflanzenfreunde viel zu sehen.

Der Park von Schloss Heltorf, der auch als „Dicke Busch“ bezeichnet wird, gilt als einer der schönsten niederrheinischen Waldparks im englischen Landschaftsstil. Angelegt wurde er ab dem Jahr 1803 nach Plänen von Maximilian Friedrich Weyhe, der beispielsweise auch den Schlosspark von Kalkum und die Erweiterung des Hofgartens in der Innenstadt gestaltete. Graf Wilhelm von Spee ist der Eigentümer der Anlage, die sich in der siebten Generation im Familienbesitz befindet, aber traditionell ab Mai für die Öffentlichkeit geöffnet wird. In Corona-Zeiten hat der Graf die Besuchszeiten auch noch ausgedehnt. Täglich ist nun der Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und auch der sonst übliche Eintritt von drei Euro wurde ausgesetzt. Dafür wurde eine Box für Spenden für den Erhalt der Parkanlage aufgestellt.